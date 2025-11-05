Каталог компаній
Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies Менеджер інженерів-програмістів Зарплати в New York City Area

Медіанний пакет компенсації Менеджер інженерів-програмістів in New York City Area у Duck Creek Technologies становить $220K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Duck Creek Technologies. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Загалом за рік
$220K
Рівень
-
Базова зарплата
$190K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$30K
Років у компанії
17 Роки
Років досвіду
17 Роки
Які кар'єрні рівні в Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер інженерів-програмістів в Duck Creek Technologies in New York City Area складає річну загальну компенсацію $227,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Duck Creek Technologies для позиції Менеджер інженерів-програмістів in New York City Area складає $220,000.

