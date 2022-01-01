Каталог компаній
Dublin City University
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Dublin City University Зарплати

Зарплата Dublin City University варіюється від $60,770 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $84,103 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Dublin City University. Останнє оновлення: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Дейта-сайентист
$84.1K
Інженер-програміст
$60.8K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Dublin City University - це Дейта-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $84,103. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dublin City University складає $72,436.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Dublin City University

Схожі компанії

  • Snap
  • Netflix
  • Google
  • Dropbox
  • Uber
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dublin-city-university/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.