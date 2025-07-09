Довідник компаній
DSTA
DSTA Зарплати

Діапазон зарплат DSTA коливається від $60,214 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $156,800 для Менеджер проекту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DSTA. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $75K

Повнофункціональний інженер-програміст

Науковець даних
$60.2K
Інженер з апаратного забезпечення
$73.6K

Менеджер програми
$127K
Менеджер проекту
$157K
Аналітик кібербезпеки
$81.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$111K
Технічний менеджер програми
$124K
Часті запитання

Najvyššie platená pozícia nahlásená v DSTA je Менеджер проекту at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $156,800. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v DSTA je $96,527.

