DRW
DRW Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in United States у DRW варіюється від $203K за year для L2 до $387K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $259K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації DRW. Останнє оновлення: 10/31/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L2
(Початковий рівень)
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в DRW?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в DRW in United States складає річну загальну компенсацію $387,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в DRW для позиції Інженер-програміст in United States складає $233,000.

Інші ресурси