Медіанний пакет компенсації Дейта-сайентист in United Kingdom у DRW становить £152K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації DRW. Останнє оновлення: 10/31/2025

Медіанний пакет
company icon
DRW
Quantitative Researcher
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£152K
Рівень
L1
Базова зарплата
£152K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
0 Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дейта-сайентист в DRW in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £247,598. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в DRW для позиції Дейта-сайентист in United Kingdom складає £119,156.

