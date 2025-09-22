Каталог компаній
Druva
Druva Технічний письменник Зарплати

Медіанний пакет компенсації Технічний письменник in India у Druva становить ₹2.5M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Druva. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Загалом за рік
₹2.5M
Рівень
Staff Technical Writer
Базова зарплата
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
11 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний письменник в Druva in India складає річну загальну компенсацію ₹4,497,794. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Druva для позиції Технічний письменник in India складає ₹2,534,224.

