Компенсація Інженер-програміст in India у Druva варіюється від ₹2.59M за year для Staff Software Engineer до ₹6.68M за year для Principal Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹4.59M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Druva. Останнє оновлення: 9/22/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду