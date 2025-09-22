Druva Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у Druva варіюється від ₹2.59M за year для Staff Software Engineer до ₹6.68M за year для Principal Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹4.59M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Druva. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

₹13.95M Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.15M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат

​ Фільтр таблиці Підписатися Додати Додати комп. Додати компенсацію

Компанія Місцезнаходження | Дата Назва рівня Тег Роки досвіду Загалом / У компанії Загальна компенсація ( INR ) Оклад | Акції (рік) | Бонус Зарплати не знайдено Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Рекрутинг? Створіть інтерактивну пропозицію

Внести дані

Який графік вестингу в Druva ?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції . Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше → Введіть вашу електронну пошту Введіть вашу електронну пошту Підписатися Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади Подати нову посаду