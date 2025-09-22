Каталог компаній
Druva
Druva Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у Druva варіюється від ₹2.59M за year для Staff Software Engineer до ₹6.68M за year для Principal Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹4.59M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Druva. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Druva?

Включені посади

Backend програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Druva in India sits at a yearly total compensation of ₹7,183,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Druva for the Інженер-програміст role in India is ₹4,075,959.

