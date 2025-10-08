Компенсація UX-дизайнер in United States у Dropbox варіюється від $172K за year для IC1 до $411K за year для IC5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $309K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dropbox. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Dropbox RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)