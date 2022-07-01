DrFirst Зарплати

Діапазон зарплат DrFirst коливається від $113,565 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $189,050 для Людські ресурси на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DrFirst . Останнє оновлення: 8/18/2025