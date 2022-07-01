Каталог компаній
Drawbridge
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Drawbridge Зарплати

Зарплата Drawbridge варіюється від $160,800 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $174,125 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Drawbridge. Останнє оновлення: 11/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$161K
Інженер-програміст
$174K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Drawbridge - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $174,125. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Drawbridge складає $167,463.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Drawbridge

Схожі компанії

  • Microsoft
  • Amazon
  • Airbnb
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/drawbridge/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.