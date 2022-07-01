Drawbridge Зарплати

Зарплата Drawbridge варіюється від $160,800 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $174,125 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Drawbridge . Останнє оновлення: 11/19/2025