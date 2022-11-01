Довідник компаній
Draup
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Draup Зарплати

Діапазон зарплат Draup коливається від $2,289 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $21,689 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Draup. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Консультант з менеджменту
Median $9.6K
Інженер-програміст
Median $21.7K
Бухгалтер
$2.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Бізнес-аналітик
$14.1K
Розвиток бізнесу
$3.8K
Аналітик даних
$3.8K
Людські ресурси
$3.1K
Маркетинг
$3.8K
Венчурний капіталіст
$8.1K

Аналітик

Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Draup er Інженер-програміст með árlegum heildarbótum upp á $21,689. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Draup er $3,798.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Draup

Пов'язані компанії

  • Uber
  • Lyft
  • Netflix
  • DoorDash
  • Facebook
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси