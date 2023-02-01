Draper Зарплати

Діапазон зарплат Draper коливається від $94,525 у загальній компенсації на рік для Інженер-електрик на нижньому кінці до $139,300 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Draper . Останнє оновлення: 8/18/2025