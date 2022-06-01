Довідник компаній
Dragos
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Dragos Зарплати

Діапазон зарплат Dragos коливається від $96,900 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $348,250 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Dragos. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $195K
Людські ресурси
$96.9K
Дизайнер продукту
$215K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Аналітик кібербезпеки
$181K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$223K
Архітектор рішень
$348K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Dragos, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $348,250. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Dragos, становить $204,960.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Dragos

Пов'язані компанії

  • MadHive
  • Pony.ai
  • Ramp
  • MOSAIC Technologies Group
  • Intellimize
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси