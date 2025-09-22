Каталог компаній
Drager
Компенсація Інженер-програміст in Germany у Drager становить €77.7K за year для Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €86.3K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Drager. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
(Початковий рівень)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Drager?

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Drager in Germany складає річну загальну компенсацію €103,578. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Drager для позиції Інженер-програміст in Germany складає €86,313.

