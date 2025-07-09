Drager Зарплати

Діапазон зарплат Drager коливається від $51,270 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $168,840 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Drager . Останнє оновлення: 8/18/2025