Drager
Drager Зарплати

Діапазон зарплат Drager коливається від $51,270 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $168,840 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Drager. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-механік
$123K
Менеджер продукту
$169K
Менеджер проекту
$51.3K

Продажі
$88.6K
Інженер-програміст
$86.4K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$90.8K
Архітектор рішень
$106K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Drager, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $168,840. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Drager, становить $90,847.

