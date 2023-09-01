DPG Media Зарплати

Діапазон зарплат DPG Media коливається від $44,948 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $134,980 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DPG Media . Останнє оновлення: 8/18/2025