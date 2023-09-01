Довідник компаній
DPG Media
DPG Media Зарплати

Діапазон зарплат DPG Media коливається від $44,948 у загальній компенсації на рік для Маркетинг на нижньому кінці до $134,980 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DPG Media. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $85K
Маркетинг
$44.9K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$135K

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в DPG Media, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $134,980. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в DPG Media, становить $85,000.

