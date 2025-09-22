Каталог компаній
DP World
DP World Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in India у DP World становить ₹8.17M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації DP World. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹8.17M
Рівень
-
Базова зарплата
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹1.29M
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
12 Роки
Які кар'єрні рівні в DP World?

₹13.94M

Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Менеджер з розробки програмного забезпечення در DP World in India برابر کل دستمزد سالانه ₹10,812,636 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در DP World برای نقش Менеджер з розробки програмного забезпечення in India برابر ₹6,871,484 است.

