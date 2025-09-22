Каталог компаній
DP World
DP World Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у DP World варіюється від ₹2.21M за year для SDE до ₹4.97M за year для Group SDE 2. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹4.08M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації DP World. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SDE
(Початковий рівень)
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в DP World?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at DP World in India sits at a yearly total compensation of ₹6,635,935. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World for the Інженер-програміст role in India is ₹3,987,642.

Інші ресурси