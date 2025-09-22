Компенсація Інженер-програміст in India у DP World варіюється від ₹2.21M за year для SDE до ₹4.97M за year для Group SDE 2. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹4.08M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації DP World. Останнє оновлення: 9/22/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
