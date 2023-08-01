DP World Зарплати

Діапазон зарплат DP World коливається від $22,984 у загальній компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $108,463 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DP World . Останнє оновлення: 8/18/2025