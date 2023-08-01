Довідник компаній
DP World
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

DP World Зарплати

Діапазон зарплат DP World коливається від $22,984 у загальній компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому кінці до $108,463 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DP World. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер з забезпечення якості

Менеджер продукту
Median $77.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $78.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Операції з обслуговування клієнтів
$23K
Аналітик даних
$46.6K
Промисловий дизайнер
$81.6K
Інформаційний технолог (ІТ)
$37.3K
Технічний менеджер програми
$108K
Технічний письменник
$41.4K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

The highest paying role reported at DP World is Технічний менеджер програми at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,463. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at DP World is $51,808.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для DP World

Пов'язані компанії

  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Uber
  • Apple
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси