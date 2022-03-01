Довідник компаній
Dow
Dow Зарплати

Діапазон зарплат Dow коливається від $34,354 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $417,900 для Фінансовий аналітик на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Dow. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $103K

Науковий дослідник

Інженер-механік
Median $125K

Інженер виробництва

Інженер-хімік
Median $104K

Науковий інженер

Науковець даних
Median $164K
Бухгалтер
$72.6K
Біомедичний інженер
$107K
Бізнес-аналітик
$103K
Корпоративний розвиток
$95.7K
Аналітик даних
$45.3K
Менеджер з науки даних
$164K
Інженер-електрик
$111K
Фінансовий аналітик
$418K
Інженер з апаратного забезпечення
$130K
Інформаційний технолог (ІТ)
$80.4K
Інженер з матеріалознавства
$139K
Дизайнер продукту
$34.4K
Менеджер продукту
$279K
Менеджер проекту
$116K
Продажі
$80.6K
Архітектор рішень
$209K
Технічний менеджер програми
$61.1K
Часті запитання

The highest paying role reported at Dow is Фінансовий аналітик at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $417,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dow is $107,460.

