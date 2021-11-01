Довідник компаній
DoubleVerify
DoubleVerify Зарплати

Діапазон зарплат DoubleVerify коливається від $67,609 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $340,290 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DoubleVerify. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $208K
Менеджер продукту
Median $170K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $255K

Бухгалтер
$113K
Бізнес-аналітик
$67.6K
Аналітик даних
$108K
Науковець даних
$249K
Людські ресурси
$113K
Дизайнер продукту
$194K
Менеджер проекту
$143K
Продажі
$136K
Технічний менеджер програми
$340K
Дослідник користувацького досвіду
$111K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в DoubleVerify, є Технічний менеджер програми at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $340,290. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в DoubleVerify, становить $142,722.

