DoubleVerify Зарплати

Діапазон зарплат DoubleVerify коливається від $67,609 у загальній компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому кінці до $340,290 для Технічний менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників DoubleVerify . Останнє оновлення: 8/18/2025