Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Інженер-програміст Зарплати в Edmonton Metropolitan Region

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Edmonton Metropolitan Region у Dotdash Meredith становить CA$107K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dotdash Meredith. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Загалом за рік
CA$107K
Рівень
Software Engineer 2
Базова зарплата
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$5.1K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Dotdash Meredith?
Останні подання зарплат
Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію CA$190,068. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dotdash Meredith для позиції Інженер-програміст in Edmonton Metropolitan Region складає CA$101,773.

