Компенсація Інженер-програміст in Canada у Dotdash Meredith варіюється від CA$48.3K за year для Software Engineer 1 до CA$113K за year для Software Engineer 2. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$84.5K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dotdash Meredith. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
