Dotdash Meredith UX-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації UX-дизайнер in United States у Dotdash Meredith становить $122K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dotdash Meredith. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Загалом за рік
$122K
Рівень
L2
Базова зарплата
$117K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Dotdash Meredith?
Останні подання зарплат
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції UX-дизайнер в Dotdash Meredith in United States складає річну загальну компенсацію $159,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dotdash Meredith для позиції UX-дизайнер in United States складає $122,000.

