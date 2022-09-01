Довідник компаній
Dotdash Meredith
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Dotdash Meredith Зарплати

Діапазон зарплат Dotdash Meredith коливається від $80,400 у загальній компенсації на рік для Аналітик кібербезпеки на нижньому кінці до $162,180 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Dotdash Meredith. Останнє оновлення: 8/18/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $144K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $145K
Маркетинг
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Операційний маркетинг
$141K
Дизайнер продукту
$162K
Менеджер проекту
$126K
Аналітик кібербезпеки
$80.4K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$123K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

El puesto con el salario más alto reportado en Dotdash Meredith es Дизайнер продукту at the Common Range Average level con una compensación total anual de $162,180. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Dotdash Meredith es $140,700.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Dotdash Meredith

Пов'язані компанії

  • Tesla
  • PayPal
  • Google
  • Roblox
  • Intuit
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси