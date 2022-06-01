Довідник компаній
dormakaba
dormakaba Зарплати

Діапазон зарплат dormakaba коливається від $18,526 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $170,056 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників dormakaba. Останнє оновлення: 8/22/2025

$160K

Інженер з апаратного забезпечення
$18.5K
Інформаційний технолог (ІТ)
$147K
Дизайнер продукту
$70.4K

Інженер-програміст
$41.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$170K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в dormakaba, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $170,056. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в dormakaba, становить $70,350.

