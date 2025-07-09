Довідник компаній
Doodleblue Innovations
Doodleblue Innovations Зарплати

Діапазон зарплат Doodleblue Innovations коливається від $8,194 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $11,978 для Інженер-програміст на верхньому кінці.

$160K

Менеджер продукту
$8.2K
Менеджер проекту
$9.6K
Інженер-програміст
$12K

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Doodleblue Innovations, є Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $11,978. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Doodleblue Innovations, становить $9,628.

