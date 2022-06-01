Каталог компаній
Domino Data Lab
Domino Data Lab Зарплати

Зарплата Domino Data Lab варіюється від $165,825 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $497,376 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Domino Data Lab. Останнє оновлення: 10/14/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $208K
Продукт-менеджер
Median $240K
Дата-сайентист
$247K

Фінансовий аналітик
$229K
Продукт-дизайнер
$191K
Рекрутер
$229K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$497K
Архітектор рішень
$171K
Технічний письменник
$166K
Не знаходите свою посаду?

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Domino Data Lab Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Domino Data Lab - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $497,376. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Domino Data Lab складає $228,850.

