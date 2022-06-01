Довідник компаній
Dollar Tree
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Dollar Tree Зарплати

Діапазон зарплат Dollar Tree коливається від $59,700 у загальній компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому кінці до $211,050 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Dollar Tree. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Бухгалтер
$59.7K
Обслуговування клієнтів
$66.1K
Менеджер продукту
$211K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Рекрутер
$122K
Архітектор рішень
$204K
Венчурний капіталіст
$71K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Dollar Tree, є Менеджер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $211,050. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Dollar Tree, становить $96,324.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Dollar Tree

Пов'язані компанії

  • Snap
  • Netflix
  • Square
  • SoFi
  • Roblox
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси