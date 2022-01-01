Довідник компаній
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Зарплати

Діапазон зарплат Dolby Laboratories коливається від $87,720 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $537,300 для Менеджер з бізнес-операцій на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Dolby Laboratories. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Інженер-програміст
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Науковий дослідник

Менеджер продукту
P3 $208K
P4 $265K
Менеджер з бізнес-операцій
$537K

Розвиток бізнесу
$400K
Науковець даних
$299K
Інженер-електрик
$122K
Фінансовий аналітик
$249K
Інженер з апаратного забезпечення
$188K
Людські ресурси
$87.7K
Інформаційний технолог (ІТ)
$250K
Маркетинг
$292K
Операційний маркетинг
$381K
Дизайнер продукту
$183K
Менеджер проекту
$116K
Продажі
$151K
Інженер з продажів
$208K
Архітектор рішень
$138K
Технічний менеджер програми
$152K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Dolby Laboratories RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Dolby Laboratories, є Менеджер з бізнес-операцій at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $537,300. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Dolby Laboratories, становить $208,158.

