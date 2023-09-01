Довідник компаній
Dojo
Dojo Зарплати

Діапазон зарплат Dojo коливається від $66,060 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $154,726 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Dojo. Останнє оновлення: 8/17/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $129K

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $155K
Науковець даних
$89.8K

Інформаційний технолог (ІТ)
$66.1K
Дизайнер продукту
$107K
Менеджер продукту
$117K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Dojo, є Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $154,726. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Dojo, становить $111,917.

