DNV
DNV Інженер-програміст Зарплати в Greater Oslo Region

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Oslo Region у DNV становить NOK 676K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації DNV. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Загалом за рік
NOK 676K
Рівень
L1
Базова зарплата
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Бонус
NOK 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в DNV in Greater Oslo Region складає річну загальну компенсацію NOK 902,220. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в DNV для позиції Інженер-програміст in Greater Oslo Region складає NOK 675,840.

