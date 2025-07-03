DMC Зарплати

Зарплата DMC варіюється від $63,588 загальної компенсації на рік для Дейта-сайентист на нижньому рівні до $96,900 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників DMC . Останнє оновлення: 11/19/2025