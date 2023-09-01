dmarcian Зарплати

Зарплата dmarcian варіюється від $125,625 загальної компенсації на рік для Проєкт-менеджер на нижньому рівні до $134,640 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників dmarcian . Останнє оновлення: 11/19/2025