dmarcian
dmarcian Зарплати

Зарплата dmarcian варіюється від $125,625 загальної компенсації на рік для Проєкт-менеджер на нижньому рівні до $134,640 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників dmarcian. Останнє оновлення: 11/19/2025

Проєкт-менеджер
$126K
Інженер-програміст
$135K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в dmarcian - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $134,640. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в dmarcian складає $130,133.

Інші ресурси

