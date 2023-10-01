dLocal Зарплати

Зарплата dLocal варіюється від $16,838 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $103,478 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників dLocal . Останнє оновлення: 11/19/2025