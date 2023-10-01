Каталог компаній
dLocal
dLocal Зарплати

Зарплата dLocal варіюється від $16,838 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $103,478 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників dLocal. Останнє оновлення: 11/19/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Інженер-програміст
Median $81.8K

Backend-інженер програмного забезпечення

Бухгалтер
$39.6K
Обслуговування клієнтів
$16.8K

Дейта-сайентист
$80.4K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$73.2K
Продакт-менеджер
$45.5K
Менеджер інженерів-програмістів
$97.2K
Архітектор рішень
$103K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в dLocal - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $103,478. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в dLocal складає $76,778.

Інші ресурси

