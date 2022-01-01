DLA Piper Зарплати

Зарплата DLA Piper варіюється від $28,109 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $346,725 для Юридичний відділ на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників DLA Piper . Останнє оновлення: 11/19/2025