DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci Зарплати

Медіанна зарплата DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci становить $123,380 для Продакт-дизайнер . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci. Останнє оновлення: 11/19/2025

Продакт-дизайнер
$123K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci - це Продакт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $123,380. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в DKSS - Derderian, Kann, Seyferth & Salucci складає $123,380.

