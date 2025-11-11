Каталог компаній
DISA Global Solutions
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Full-Stack інженер програмного забезпечення

DISA Global Solutions Full-Stack інженер програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Full-Stack інженер програмного забезпечення in United States у DISA Global Solutions становить $125K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації DISA Global Solutions. Останнє оновлення: 11/11/2025

Медіанний пакет
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Загалом за рік
$125K
Рівень
-
Базова зарплата
$125K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
17 Роки
Які кар'єрні рівні в DISA Global Solutions?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення в DISA Global Solutions in United States складає річну загальну компенсацію $127,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в DISA Global Solutions для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення in United States складає $126,000.

