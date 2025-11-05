Каталог компаній
Direct Line Group
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Greater London Area

Direct Line Group Інженер-програміст Зарплати в Greater London Area

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater London Area у Direct Line Group становить £55K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Direct Line Group. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Загалом за рік
£55K
Рівень
L3
Базова зарплата
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Бонус
£3.1K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Direct Line Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Direct Line Group in Greater London Area складає річну загальну компенсацію £72,857. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Direct Line Group для позиції Інженер-програміст in Greater London Area складає £52,891.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Direct Line Group

Схожі компанії

  • Square
  • Facebook
  • PayPal
  • Tesla
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси