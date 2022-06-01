DigitalOnUs Зарплати

Зарплата DigitalOnUs варіюється від $58,729 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $80,400 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників DigitalOnUs . Останнє оновлення: 11/23/2025