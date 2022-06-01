Каталог компаній
DigitalOnUs
DigitalOnUs Зарплати

Зарплата DigitalOnUs варіюється від $58,729 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $80,400 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників DigitalOnUs. Останнє оновлення: 11/23/2025

Інженер-програміст
Median $58.7K
Архітектор рішень
$80.4K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в DigitalOnUs - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $80,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в DigitalOnUs складає $69,564.

