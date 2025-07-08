Digit Insurance Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Digit Insurance варіюється від $7,225 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $18,426 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Digit Insurance. Останнє оновлення: 11/23/2025

Дейта-сайентист
Median $18.4K
Інженер-програміст
$7.2K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Digit Insurance - це Дейта-сайентист з річною загальною компенсацією $18,426. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Digit Insurance складає $12,825.

