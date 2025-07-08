Digit Insurance Зарплати

Зарплата Digit Insurance варіюється від $7,225 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $18,426 для Дейта-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Digit Insurance . Останнє оновлення: 11/23/2025