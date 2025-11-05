Каталог компаній
Dialogue
Dialogue Інженер-програміст Зарплати в Greater Montreal

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Greater Montreal у Dialogue становить CA$137K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dialogue. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
Dialogue
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Загалом за рік
CA$137K
Рівень
2B
Базова зарплата
CA$127K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$9.5K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
4 Роки
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Dialogue in Greater Montreal складає річну загальну компенсацію CA$166,009. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dialogue для позиції Інженер-програміст in Greater Montreal складає CA$119,976.

