Dexterity Зарплати

Зарплата Dexterity варіюється від $140,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $155,775 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Dexterity . Останнє оновлення: 10/11/2025