Deutsche Telekom Інженер-програміст Зарплати в Spain

Компенсація Інженер-програміст in Spain у Deutsche Telekom варіюється від €36.3K за year до €80.3K. Медіанний yearний пакет компенсації in Spain становить €58.6K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Deutsche Telekom. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
(Початковий рівень)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Переглянути 1 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Deutsche Telekom in Spain складає річну загальну компенсацію €80,288. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Deutsche Telekom для позиції Інженер-програміст in Spain складає €58,633.

