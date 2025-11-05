Компенсація Інженер-програміст in Spain у Deutsche Telekom варіюється від €36.3K за year до €80.3K. Медіанний yearний пакет компенсації in Spain становить €58.6K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Deutsche Telekom. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду