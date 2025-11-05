Компенсація Інженер-програміст in Hungary у Deutsche Telekom варіюється від HUF 12.91M за year для Software Engineer до HUF 19.6M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Hungary становить HUF 12.41M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Deutsche Telekom. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
