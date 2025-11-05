Компенсація Інженер-програміст in Germany у Deutsche Telekom варіюється від €41.1K за year для Junior Software Engineer до €131K за year для Principal Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Germany становить €66.5K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Deutsche Telekom. Останнє оновлення: 11/5/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
