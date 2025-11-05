Каталог компаній
Deutsche Telekom
  Budapest Metropolitan Area

Deutsche Telekom Інженер-програміст Зарплати в Budapest Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Budapest Metropolitan Area у Deutsche Telekom варіюється від HUF 12.6M за year для Software Engineer до HUF 19.6M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Budapest Metropolitan Area становить HUF 12.41M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Deutsche Telekom. Останнє оновлення: 11/5/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Junior Software Engineer
(Початковий рівень)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.61M
HUF 12.2M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Deutsche Telekom?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Deutsche Telekom in Budapest Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію HUF 22,534,265. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Deutsche Telekom для позиції Інженер-програміст in Budapest Metropolitan Area складає HUF 12,796,125.

