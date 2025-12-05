Каталог компаній
Dentsu
Dentsu Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) Зарплати

Середня загальна компенсація Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) у Dentsu варіюється від £18.7K до £26K за year.

Середня загальна компенсація

$26.9K - $31.7K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$25.2K$26.9K$31.7K$35K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Dentsu?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) в Dentsu складає річну загальну компенсацію £26,028. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dentsu для позиції Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) складає £18,686.

Інші ресурси

