Dentsu
Dentsu Копірайтер Зарплати

Середня загальна компенсація Копірайтер in India у Dentsu варіюється від ₹453K до ₹634K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dentsu. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$5.6K - $6.5K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$5.2K$5.6K$6.5K$7.2K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Dentsu?

Найвищий пакет оплати для позиції Копірайтер в Dentsu in India складає річну загальну компенсацію ₹634,285. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dentsu для позиції Копірайтер in India складає ₹453,061.

