Середня загальна компенсація Інженер-програміст in France у Dentsu Aegis Network варіюється від €50K до €71.1K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dentsu Aegis Network. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$65.4K - $74.5K
France
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$57.8K$65.4K$74.5K$82.1K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Які кар'єрні рівні в Dentsu Aegis Network?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Dentsu Aegis Network in France складає річну загальну компенсацію €71,120. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dentsu Aegis Network для позиції Інженер-програміст in France складає €50,025.

